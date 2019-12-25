  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Музей археологии Финского залива заработал в Кронштадте
Сегодня, 15:56
196
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Музей археологии Финского залива заработал в Кронштадте

0 0

В рамках экспозиции представлено свыше 300 уникальных экспонатов с затонувших кораблей XVIII, XIX и XX веков.

Музей археологии Финского залива открылся в Кронштадте. В рамках экспозиции представлено свыше 300 уникальных экспонатов с затонувших кораблей XVIII, XIX и XX веков. Это предметы быта моряков, части экипировки, фрагменты оружия и элементы навигации, пишет 20 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Большая часть экспонатов не имеет аналогов. К примеру, речь идет о париках XVIII века из натурального человеческого волоса. Аксессуар мог принадлежать капитану голландского торгового корабля "Архангел Рафаил": в 1724 году судно вышло из Петербурга в Любек, но затонуло. 

Мы нашли парики под водой, в илу замытые, пропитанные дегтем – они сохранились практически в первозданном виде. Ну, пришлось их отмыть, почистить, завить, но сейчас мы видим два уникальных памятника культуры того времени. 

Роман Прохоров, археолог-реставратор

Помимо витрин, используются запахи дерева и канатов, а также различные мультимедийные элементы. Каждый зал посвящен конкретной истории. Проект планируется развивать и дальше, дополняя коллекцию. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Царском Селе завершился высокий сезон. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: кронштадт, музей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии