Куда сходить в Петербурге 14 и 15 ноября: пять культурных событий выходных

В ближайшие выходные, 14 и 15 ноября, петербуржцев ждут выставки, музыкальный фестиваль и балет. В афише — путешествие по Риму эпохи барокко, фотографии театрального режиссера Николая Акимова, эксперименты с этнической музыкой и архитектурные проекты будущего. Петербург2 подготовил подборку из пяти событий, которые можно посетить в середине ноября.

В Малом Эрмитаже продолжается выставка "Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный". В экспозиции собрано более 400 произведений, посвященных истории и художественному облику итальянской столицы. Среди них — античная скульптура, живопись, фрески и гравюры Джованни Баттисты Пиранези. Выставка открыта в субботу и воскресенье.

14 ноября в РОСФОТО начнет работу выставка "Архив Николая Акимова". Посетителям покажут около 200 фотографий, сделанных режиссером и художником в 1957–1968 годах. В кадрах запечатлены городские пейзажи, путешествия и известные деятели культуры, в том числе Аркадий Райкин, Дмитрий Шостакович и Евгений Мравинский.

В субботу после 12-летнего перерыва в городе вновь пройдет фестиваль экспериментальной этнической музыки "Этно-механика". На двух сценах выступят коллективы и исполнители, объединяющие народные музыкальные традиции, электронику и современные композиции. Концерт начнется в 19:00 в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Билеты стоят от 1 тыс. рублей.

Последние дни работы проведет и юбилейная биеннале "Архитектура Петербурга" в Российском этнографическом музее. В экспозиции представлены более 50 реализованных и концептуальных проектов 23 архитектурных компаний. Выставка посвящена развитию городской среды, общественных пространств и культурных объектов. Увидеть ее можно будет 14 и 15 ноября.

Любителей классического балета ждет "Сильфида" на исторической сцене Мариинского театра. Постановку представят в честь 190-летия мировой премьеры спектакля. В субботу главные партии исполнят Минчхоль Чон и Мей Нагахиса, а в воскресенье в этих ролях дебютируют Павел Михеев и Мария Хорева.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)