В Царском Селе завершился высокий сезон

В списке самых востребованных объектов оказались Екатерининский и Александровский дворцы, а также сам Екатерининский парк.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" завершился высокий сезон: в пик золотой осени его посетили почти 180 тыс. человек. С конца апреля по середину октября по аллеям Екатерининского парка прогулялись свыше 2,4 млн гостей.

В списке самых востребованных объектов оказались Екатерининский и Александровский дворцы, а также сам Екатерининский парк. По-прежнему большинство посетителей музея – граждане России. В высокий сезон здесь побывали более 165 тыс. иностранцев, большая часть из них – из Китая, Вьетнама, Турции и Болгарии.

Весной ГМЗ открыл новую постоянную экспозицию "Царские лошади. Жизнь после службы". За это время исторический комплекс, включающий павильон "Пенсионерная конюшня" XIX века и захоронение императорских лошадей, увидели около 8 тыс. человек. В экспозиции представлены живопись, конная упряжь, скульптуры лошадей, призовые кубки и книги.

С 19 октября до конца апреля 2027 года вход в Екатерининский парк свободный.

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"