Вице-президент АТОР рассказал, сколько туристов приедет в Петербург на новогодних праздниках

Иностранные туристы составляют всего около двух процентов от общего потока.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал о том, куда поедут российские туристы в новогодние праздники, что привлекает их в Северной столице и как гости планируют отдыхать в городе на Неве.

По его словам, информация агрегаторов о том, что в топ-5 направлений входят только Петербург, Сочи, Москва, Подмосковье, Калининградская область и Домбай, является преувеличением. Эксперт отметил, что другие направления не закрываются и продолжают функционировать, а динамика по регионам в этом году довольно разноплановая. В частности, в Краснодарском крае на десятки процентов растет Анапа, в то время как Сочи на те же показатели снижается. Среди наиболее востребованных направлений вице-президент АТОР традиционно назвал обе столицы и области вокруг них, Анапу, Казань и Минеральные воды. Он подчеркнул, что столица Татарстана стала большим направлением, а в Минводах люди совмещают празднование с длительным санаторным отдыхом.

Что касается турпотока в Северную столицу, то, по данным вице-губернатора Бориса Пиотровского, за время новогодних праздников город посетили 1,23 миллиона туристов. Сергей Ромашкин уточнил, что в этом году гостей будет меньше, но ненамного. Он добавил, что иностранные туристы составляют всего около двух процентов от общего потока. Половину из них, по его мнению, составят граждане Китая, также начали приезжать гости из стран Персидского залива (ОАЭ и Саудовской Аравии), Юго-Восточной Азии (Вьетнам и Таиланд), а в будущем ожидается турпоток из Индии и Турции. Среди стран СНГ чаще всего выбирали поездки в Россию Казахстан, Армения и Азербайджан.

Эксперт прогнозировал, что в первые дни нового года в Петербурге будет больше всего гостей из Центральной России, однако порядка 10 процентов от общего турпотока составят жители Сибири и Дальнего Востока. По его мнению, они предпочтут самолет, так как ехать несколько дней на поезде ради четырех суток в городе на Неве нерационально.

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Фото: Piter.TV