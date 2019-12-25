Глава Минтранса Никитин: ждем роста числа международных авиарейсов в зимнем расписании.

Российское министерство по транспорту согласовывает с Китаем проект двустороннего соглашения о возможности пересечении государственной границы физическими лицами на личных автомобилях. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" глава профильного ведомства из федерального правительства Андрей Никитин. Чиновник вышел к СМИ на полях ВЭФ .

Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до восьми мест через ключевые пункты пропуска. Андрей Никитин, глава Минтранса РФ

Эксперт добавил, что речь идет о таких пунктах пропуска, как "Забайкальск", "Староцурухайтуйский", "Пограничный", "Краскино", "Кани-Курган". В ведомстве считают, что никаких технических проблем нет, а переходы полностью готовы к турпотоку. Сейчас властямии обсуждается срок действия водительских прав. Чиновникам важно определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем на территории КНР, а китайские - в России.

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Фото: Piter.tv / Сапожникова Олеся