Минтранс предложил приравнять мощные электросамокаты к мопедам

Данное предложение вошло в проект поправок в Правила дорожного движения (ПДД).

Российское министерство по транспорту предложило приравнять электросамокаты с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам. Соответствующими данными поделились журналисты газеты "Ъ". В СМИ уточнили, что согласно нововведению, водители на территории страны должны будут предъявлять по требованию инспектора права категории М. Данное предложение вошло в проект поправок в Правила дорожного движения. Аналогичное правило будет вводиться для электровелосипедов с мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт. Таким образом мощные электросамокаты и электровелосипеды будут иметь статус "механического транспортного средства".

Чиновники из профильного ведомства добавили, что под определение "средство индивидуальной мобильности" (СИМ) подпадут электросамокаты и электровелосипеды, которые способны развить скорость не более 25 километров в час. Также условием является то, что их двигатель имеет мощность от 100 до 250 Вт. Обычный велосипед, согласно предложенным Минтрансом поправкам, сможет двигаться только за счет мускульной тяги без электромотора.

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Фото: Piter.tv