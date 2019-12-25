ДТП в Петербурге выросли почти на 40% на фоне изменения работы светофоров

Петербург столкнулся с ростом аварийности на фоне изменений дорожного движения.

В первом полугодии 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий в Петербурге увеличилось почти на 40%. При этом общероссийский показатель за тот же период снизился на 3,2%. Одним из возможных факторов роста аварийности специалисты называют изменение режимов работы светофоров, однако единого объяснения ситуации пока нет, пишет spb.aif.ru.

Одновременно в городе начали массово перенастраивать светофоры в соответствии с требованиями ГОСТа, предусматривающими разделение автомобильных и пешеходных потоков. Если раньше машины и пешеходы могли двигаться одновременно в рамках одной фазы, то теперь для них чаще выделяют отдельные интервалы.

Изменения увеличили время ожидания на некоторых перекрестках. Например, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова цикл светофора после перенастройки составляет 168 секунд. Водители ждут разрешающего сигнала, а пешеходам для пересечения проезжей части приходится дольше оставаться на тротуаре. При переходе по диагонали ожидание может растянуться на несколько минут.

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов объяснил, что длительное ожидание способно влиять на поведение участников движения. По его словам, ориентир так называемого времени терпеливого ожидания составляет 80 секунд. Если человеку приходится стоять дольше, он может попытаться перейти дорогу на запрещающий сигнал. Водители же, поворачивая на перекрестке, могут не ожидать появления пешеходов.

По мнению Попова, действующие требования ГОСТов ограничивают возможности организаторов движения учитывать особенности конкретных перекрестков. Нормы, касающиеся разделения транспортных и пешеходных потоков, последовательно менялись с 2014 по 2023 год. В результате совокупность требований, как считает эксперт, оставляет городским специалистам меньше возможностей для выбора режимов регулирования.

Глава транспортной комиссии Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв также считает, что проблему необходимо изучить. Депутаты направили обращения в Минтранс, МВД и Росстандарт с предложением сделать требование о разделении потоков рекомендательным и предоставить регионам больше возможностей для настройки светофоров с учетом местных условий.

В городском Комитете по транспорту заявили, что прямой связи между ростом аварийности и изменением режимов светофоров не выявлено. При этом в ведомстве не исключили, что новые настройки могли повлиять на дорожную обстановку.

В Госавтоинспекции среди возможных причин аварий называют использование мобильных телефонов за рулем. Однако другие специалисты обращают внимание, что в таком случае рост числа ДТП можно было бы ожидать и в других регионах страны.

На общую статистику также повлияли происшествия с участием средств индивидуальной мобильности. По данным публикации, количество таких ДТП увеличилось вдвое. Кроме того, на 17% выросло число аварий с участием каршеринговых автомобилей. Среди возможных факторов эксперты называют небольшой водительский стаж некоторых пользователей прокатных машин и сложное взаимодействие самокатчиков с пешеходами.

Дополнительные риски возникают при резких изменениях погоды. В качестве примера приводится апрельский период похолодания, когда часть автомобилистов уже перешла на летние шины. Тогда до обеда в городе зафиксировали более 20 ДТП.

Отдельная дискуссия развернулась вокруг возможного повышения штрафов за неоплату парковки. Согласно инициативе, штраф для физических лиц может увеличиться до 5 тыс. рублей, а для предпринимателей — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей. Власти объясняют предложение тем, что при действующих тарифах некоторым автомобилистам выгоднее заплатить штраф, чем оплачивать длительную парковку.

Ранее мы сообщили о том, что пробки на Московском шоссе привели к задержке пяти автобусов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)