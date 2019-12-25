Пробки на Московском шоссе привели к задержке пяти автобусов

Изменения касаются маршрутов,следующих исключительно в одном направлении.

В Петербурге произошли временные изменения маршрутов ряда городских автобусов (№ 179, 192, 196, 197 и 388) вследствие сложившейся ситуации на Московском шоссе, затруднившей обычный пропуск транспорта.

Изменения касаются большинства перечисленных маршрутов, следующих исключительно в одном направлении. Так, автобусы № 179, 192, 196 и 197 отправятся в обратный путь по непривычному обходному маршруту: после следования до Витебского путепровода они сворачивают на Московский проспект, далее движутся через Первый Бадаевский проезд, Поселковую улицу и улицу Ленина, затем выходят на Автозаводскую дорогу и Софийскую улицу, возвращаясь через Ленсоветовскую улицу обратно на Московское шоссе.

Что касается маршрута № 388, то тут корректировка внесена только в прямом направлении. Здесь автобусы идут аналогично указанным маршрутам — по Софийской улице и Автозаводскому переулку, тогда как возвращение выполняется по обычному расписанию.

Городские транспортные службы предупреждают жителей города, что использование нового длинного объезда приведет к удлинению времени поездок. Рекомендуется гражданам внимательнее подходить к планированию передвижений и применять мобильные приложения для мониторинга перемещения общественного транспорта в режиме реального времени.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга