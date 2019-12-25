Среднее время ликвидации одного возгорания в регионе составило 3 часа 43 минуты.

Ленинградская область вошла в пятерку лучших субъектов России по оперативности борьбы с природными пожарами. По данным Рослесхоза, которые озвучил губернатор Александр Дрозденко, все 102 пожара, зафиксированных в регионе в нынешнем сезоне, удалось полностью потушить в течение первых 24 часов с момента обнаружения.

Пожароопасный сезон в Ленобласти в этом году оказался продолжительнее обычного — он длился 173 дня, что на 10 дней больше, чем годом ранее. При этом работу наземных бригад и доступ к отдельным участкам осложняли атаки БПЛА.

Среднее время ликвидации одного возгорания в регионе составило 3 часа 43 минуты. В среднем по стране в течение суток удается потушить около 69% пожаров, тогда как в Ленобласти этот показатель достиг 100 %.

Как подчеркнул губернатор, такой итог стал возможен благодаря системе раннего обнаружения. Почти 150 камер видеонаблюдения охватывают свыше 90% территории области, позволяя фиксировать очаги возгорания практически сразу после их появления. А также слаженной работе всех задействованных служб: лесничих, пожарных, диспетчеров и арендаторов лесных участков.

Дрозденко сообщил, что сейчас в регионе идет консервация техники на зимний период, однако диспетчерская служба "Ленобллеса" продолжает работать в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)