Предположительно, у выдры зафиксирован лейкизм - форма частичного альбинизма.

Редкая белая выдра появилась на видеозаписи в Лазовском заповеднике Приморского края. Соответствующее заявление общественности сделали представители пресс-службы местного центра "Амурский тигр". Известно, что дикое животное с очень необычным светлым мехом снял местный сотрудник. Также директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев уточнил, что речь идет о редком явлении. Однако несколько лет назад в районе бухты Проселочной в Лазовском заповеднике в живоловушку во время мониторинга за инфекционными заболеваниями специалисты поймали выдру белого цвета.

Возможно, ее или ее детей снова зафиксировали визуально. В других местах они не встречаются вовсе. Например, в бассейне реки Аввакумовки в Ольгинском районе за 20 лет, в течение которых собиралась информация, не было случая поимки или наблюдения белых выдр. Владимир Арамилев, директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра"

Эксперт добавил, что Лазовский район в отличие от других мест российского региона отличается наличием там радоновых источников. Возможно, они и являются причиной генетических мутаций у местных выдр. Согласно одноу исследованию по евразийской выдре, в период с 1980 по 2018 год в архивах Лазовского заповедника зарегистрированы семь белых выдр.

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Фото и видео: Telegram / Центр "Амурский тигр"