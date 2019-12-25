В Павловском парке на месте 200-летнего дуба посадили новое дерево

Всего от урагана в парке пострадало более четырех тысяч деревьев.

Новый дуб высадили в Павловском парке на месте дерева‑старожила у реки Славянки, погибшего из‑за летнего урагана. Об этом рассказали на странице в "ВКонтакте" музея-заповедника.

Главный хранитель Павловского парка Светлана Федорова напомнила, что дуб черешчатый был утрачен во время урагана "Бернадетт" 11 июля 2026 года. Это дерево посадили в конце XVIII века во время создания дворцово-паркового ансамбля.

Теперь на его месте появился 40-летний дуб, который подрастили в Садоводстве Боде на территории парка. В музее-заповеднике напомнили, что от урагана в Павловском парке пострадало больше четырех тысяч деревьев.

Ураган обрушился на Петербург 11 июля. Уже на следующий день в Павловске говорили более чем о двух сотнях потерянных деревьев и отмечали, что таких разрушений в парке не видели не меньше 30 лет. Стихия вырвала с корнем сотни вековых дубов и лип. Стихия вырвала с корнем вековые дубы и липы. Поваленные деревья зафиксировали на Липецкой, Ботанической, Пильбашенной и Краснодолинной аллеях.

Фото: Музей-заповедник "Павловск"