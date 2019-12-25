Осенние посадки деревьев продолжаются в Петербурге

Всего за последнее время высадили более 30 растений.

В рамках осеннего месячника по благоустройству в Петербурге продолжаются посадки деревьев.

К примеру, остролистный клен появился в парке Городов-Героев и на Витебском проспекте, тополь дрожащий – на бульваре на проспекте Космонавтов, а на Московском проспекте – клен Фримана. В саду Юннатов новыми обитателями стали сосна кедровая сибирская и пихта сибирская: эти долгожители способны украшать пространство целыми десятилетиями. В Колпино в сквере Володарского разместили пять лиственниц, в Харламовом сквере – 10 ив белых. В сквере на улице Судостроителей теперь растут семь саженцев ивы белой и пять – ивы ломкой формы шаровидной.

Как рассказали в городском комитете по благоустройству, полный цикл работ включает подготовку посадочных мест, формирование лунок, установку опорных конструкций и фиксацию саженцев. Кроме того, в почву вносятся удобрения.

Ранее на Piter.TV: сильный ветер повалил более 10 деревьев в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга