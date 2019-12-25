Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Петербурге

Сегодня в садах и парках работают 930 специалистов и 266 единиц техники.

В Петербурге дорожники и садовники устранили последствия сильного ветра. Накануне вечером и ночью ураганные порывы не оставили зеленые зоны без последствий.

Как сообщил городской комитет по благоустройству, по одной иве упало в Полюстровском парке и на проспекте Стачек. На Дальневосточном проспекте, на бульваре по проспекту Стачек и в парке Декабристов сломались липы, в саду "Серебряный пруд" легла береза. В Приморском лесничестве не досчитались ели, в Сестрорецком – ивы и двух сосен. Все насаждения сдвинуты, в ближайшее время проведут их транспортировку.

Кроме того, пять деревьев оказались на дорогах, в том числе на проспекте Ленина в Зеленогорске и на Шпалерной улице.

Напомним, при поступлении предупреждения от МЧС России руководителям дорожных, садово-парковых учреждений и организаций, а также СПб ГКУ "Курортный лесопарк" комитетом было поручено обеспечить готовность к оперативной ликвидации последствий неблагоприятных явлений. Пресс-служба комитета по благоустройству

Сегодня в садах и парках работают 930 специалистов и 266 единиц техники, а улицы чистят 909 сотрудников ручного труда и 573 машины.

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ Петербурга выдала свыше 700 ордеров на посадку деревьев.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга