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Аллею на Новоизмайловском проспекте украсили клены
Сегодня, 12:52
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Аллею на Новоизмайловском проспекте украсили клены

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До наступления холодов садовники будут обеспечивать растения необходимой влагой.

Аллею в Московском районе Петербурга украсили юные клены. Их высадили на Новоизмайловском проспекте, сообщил городской комитет по благоустройству 12 октября. 

Для того, чтобы деревья быстрее адаптировались, сначала в лунки поместили удобрения. До наступления холодов садовники будут обеспечивать растения необходимой влагой. Кроме того, им предстоит следить за ветром: во избежание переломов клены привязывают к колышкам, затем фиксаж регулярно проверяют и постепенно ослабляют, адаптируя к увеличивающемуся стволу. 

Ранее мы рассказывали о том, что осенние посадки деревьев продолжаются в Северной столице. Всего за последнее время высадили более 30 растений.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: деревья, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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