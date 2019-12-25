Аллею на Новоизмайловском проспекте украсили клены

До наступления холодов садовники будут обеспечивать растения необходимой влагой.

Аллею в Московском районе Петербурга украсили юные клены. Их высадили на Новоизмайловском проспекте, сообщил городской комитет по благоустройству 12 октября.

Для того, чтобы деревья быстрее адаптировались, сначала в лунки поместили удобрения. До наступления холодов садовники будут обеспечивать растения необходимой влагой. Кроме того, им предстоит следить за ветром: во избежание переломов клены привязывают к колышкам, затем фиксаж регулярно проверяют и постепенно ослабляют, адаптируя к увеличивающемуся стволу.

Ранее мы рассказывали о том, что осенние посадки деревьев продолжаются в Северной столице. Всего за последнее время высадили более 30 растений.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга