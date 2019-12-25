Лидерами интернет-голосования стал Калининский район.

Комитет по благоустройству Петербурга подвел итоги интернет-голосования о качестве уборки в районах города. Лучше всего, по мнению горожан, справились с уборкой и подготовкой к зиме три района.

Как отметили в ведомстве, лидером голосования стал Калининский район. Петербуржцы отметили опрятный вид подходов к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным объектам, а также территорию возле торговых центров и магазинов.

На втором месте — Московский район, а замыкает тройку лидеров замыкает Курортный. Разрыв между ними оказался минимальным, а низких оценок в голосовании вообще было. Это говорит о том, что районы, которые раньше уступали по качеству уборки, учли прежние недочёты и заметно подтянули результаты. Таким образом, все районы Петербурга постарались сделать максимум возможного, чтобы город встретит в зимний сезон ухоженным.

Месячник по благоустройству состоялся в Санкт-Петербурге с 1 по 31 октября. В нем участвовали все коммунальные службы, различные организации и ведомства. Все было убрано более 300 млн кв. м. территорий.

Ранее мы сообщали, что Петербург потратил на уборку тротуаров более 1,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV