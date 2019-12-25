Петербург потратил на уборку тротуаров более 1,4 млрд рублей

В 2026 году объявили 51 закупку на уборку тротуаров вместо 37.

Расходы Петербурга на ручную уборку и содержание тротуаров в 2026 году превысили 1,4 млрд рублей — это на 63% больше, чем годом ранее. Об этом 16 ноября сообщил "Деловой Петербург".

Всего в этом году объявили 51 закупку, тогда как в прошлом — 37 на общую сумму 885,5 млн рублей.

В конце октября и начале ноября заключили три новых контракта. Уборкой Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Петроградского, Московского, Фрунзенского районов и левобережной части Невского займётся предприниматель из Ленинградской области: сумма контракта составила 43,5 млн рублей, работы рассчитаны до мая 2027 года.

Ещё два контракта достались компании "КФХ Мегастрой" из Карачаево-Черкесии. За уборку в Красносельском районе ей заплатят 54,6 млн рублей, в Кировском — 45,7 млн; оба договора действуют до конца 2027 года.

Исполнителям предстоит очищать тротуары, велодорожки и остановки от мусора, мыть покрытия и опустошать урны. Зимой в их обязанности войдут уборка и погрузка снега, а также обработка улиц противогололёдными материалами.

Фото: Piter.tv