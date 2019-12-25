Четыре женщины пострадали в ДТП легковушки с автобусом на площади Конституции

Медики госпитализировали пострадавших.

Авария произошла в Московском районе. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве уточнили, что диспетчер получил сообщение о ДТП на площади Конституции 2 ноября в 23:45. В результате аварии пострадали четыре женщины. Медики госпитализировали пострадавших.

В ликвидации последствий аварии участвовали 10 сотрудников и две единицы техники. Другие подробности происшествия пока не приводились.

Ранее мы сообщали, что четыре машины столкнулись на пересечении Народной и проспекта Большевиков.

Фото: Piter.TV