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Четыре женщины пострадали в ДТП легковушки с автобусом на площади Конституции
Сегодня, 9:21
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Четыре женщины пострадали в ДТП легковушки с автобусом на площади Конституции

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Медики госпитализировали пострадавших.

Авария произошла в Московском районе. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве уточнили, что диспетчер получил сообщение о ДТП на площади Конституции 2 ноября в 23:45. В результате аварии пострадали четыре женщины. Медики госпитализировали пострадавших.

В ликвидации последствий аварии участвовали 10 сотрудников и две единицы техники. Другие подробности происшествия пока не приводились.

Ранее мы сообщали, что четыре машины столкнулись на пересечении Народной и проспекта Большевиков.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп петербург, дтп с автобусом, московский район, площадь конституции
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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