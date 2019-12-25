На пересечении Народной и проспекта Большевиков столкнулись 4 машины

Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Массовое ДТП произошло на пересечении улицы Народной и проспекта Большевиков. Как сообщили очевидцы, в связи с этим на дороге были пробки.

По предварительным данным, участниками столкновения на участке с круговым движением стали сразу четыре автомобиля. Судя по фото с места ДТП, в аварию попали две иномарки и два грузовых авто.

Автобусы, направлявшиеся в сторону Дыбенко стояли в пробке, также был сильно затруднен проезд в город с Мурманского шоссе. Судя по комментариями, сейчас авомобильное движение в районе аварии восстановилось. Были ли в аварии пострадавшие, не уточнялось.

Ранее мы сообщали, что массовое ДТП с автобусом стало причиной пробок на проспекте Народного Ополчения.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб