Подозреваемого задержали на Загородном проспекте.

Крупная квартирная кража произошла в Петроградском районе. По подозрению в преступлении задержан 23-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. СПб и Ленинградской области.

По предварительным данным, 15 ноября в 18:30 в дежурную часть поступило сообщение о хищении из квартиры. Преступник проник в жилье, расположенное в пятиэтажном доме на Петроградской набережной, взломал сейф и похитил 16 млн рублей. За два дня до кражи на детской площадке во дворе дома несовершеннолетняя дочь владельца квартиры по указанию неизвестных, звонивших ей по телефону, передала ключи от жилья курьеру.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Подозреваемого задержали на Загородном проспекте. Им оказался 23‑летний житель Петербурга, выполнявший роль курьера. Сейчас правоохранители выясняют, действовал ли он в одиночку или входил в состав преступной группы.

Ранее в Петербурге отправили в колонию курьера мошенников, похитившего у пожилых петербуржцев свыше 4,3 млн рублей.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области