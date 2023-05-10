Полиция задержала 16-летнего курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на миллион рублей

Он обманул 70-летнюю жительницу Петербурга.

Полиция Выборгского района задержала несовершеннолетнего курьера, работавшего на телефонных мошенников. Как установили правоохранители, 16-летний подросток участвовал в хищении более миллиона рублей у 70-летней жительницы города.

По данным следствия, 11 июля пенсионерка из дома 35-7 по улице Пархоменко после звонка мошенников передала курьеру 230 тысяч рублей и 1 240 евро под предлогом "декларирования" средств. Позже, следуя указаниям злоумышленников, она перевела остальные сбережения через банкоматы и сообщила данные своей банковской карты, с которой были списаны деньги. Общий ущерб составил 1 036 082 рубля.

12 июля оперативники задержали подозреваемого у дома 46-1 по проспекту Просвещения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подросток содержится в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что подросток с перцовкой во время конфликта в Сертолово похитил золотой браслет.

Фото: Piter.TV