Подросток с перцовкой во время конфликта в Сертолово похитил золотой браслет

Родители уже забрали 13-летнего хулигана домой.

В ночь на 13 июля в полицию Всеволожского района поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у дома 3А по улице Ларина неизвестный, в ходе словесного конфликта, использовал перцовый баллончик, после чего похитил золотой браслет стоимостью 120 тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13-летнего подростка, который, по предварительным данным, применил баллончик. После проведения опроса несовершеннолетний был передан родителям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента, включая мотивы конфликта и причастность подростка к хищению, выясняются.

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Фото: Piter.TV