Избитый палкой в петербургском храме батюшка защищал честь женщин

Священник получил от агрессора палкой по руке и ногой в пах.

В пятницу вечером, 11 июля, настоятель храма Святой равноапостольной княгини Ольги на проспекте Мечникова подвергся нападению, пытаясь защитить двух женщин. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел около 19:10 на территории больницы рядом с храмом.

По словам 60-летнего священника, после окончания службы он услышал крики своей супруги. Выйдя на улицу, батюшка увидел, как неизвестный мужчина избивает его жену и еще одну прихожанку. Когда священник попытался вмешаться, агрессор нанес ему несколько ударов: сначала в бедро, затем палкой по руке и ногой в пах.

Полиция оперативно задержала 43-летнего жителя Брюсовской улицы, ранее не судимого. В отношении нападавшего составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший священник обратился за медицинской помощью. В настоящее время его состояние не вызывает опасений. В храме подчеркивают, что батюшка поступил как настоящий христианин, защищая слабых от агрессии.

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Фото: Piter.TV