В Петербурге задержали жениха и шафера за стрельбу из травмата у ЗАГСа

Они решили добавить "адреналина" на свадьбе.

Полиция Василеостровского района задержала 23-летнего жениха и его 22-летнего друга за стрельбу из травматического пистолета возле Дворца бракосочетания на Капитанской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне, 11 июля, около 16:00, когда молодые люди, празднуя свадьбу, начали стрелять в воздух. Это вызвало панику среди гостей и прохожих. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые установили личности нарушителей.

Задержание провели оперативники уголовного розыска при поддержке спецполка Главка во время продолжения банкета в одном из городских ресторанов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала мигранта, фиктивно женившего брата на петербурженке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области