Полиция задержала мигранта, фиктивно женившего брата на петербурженке

Участники мошеннической схемы задержаны.

Полиция задержала 34-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии, подозреваемого в организации фиктивного брака для своего младшего брата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина, работавший разнорабочим, нашёл 34-летнюю россиянку, согласившуюся заключить брак с его 30-летним братом для получения права на временное проживание в России. После оформления отношений иностранец получил соответствующие документы.

Оба участника схемы — организатор и женщина — были задержаны у дома 20 на проспекте Культуры. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, женщина дала подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что после смертельного ДТП с фурой под Петербургом возбудили уголовное дело.

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