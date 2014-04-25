После смертельного ДТП с фурой под Петербургом возбудили уголовное дело

Погиб водитель Audi.

Накануне, 11 июля, на автодороге "Саперное — Мельниково — Кузнечное" произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась на 16-м километре трассы. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом не справился с управлением после того, как у машины лопнуло колесо. В результате большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi, за рулем которой находился неустановленный пока мужчина.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние грузовика и возможные нарушения со стороны водителя.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге ввели ограничения скорости для курьеров до 10 км/ч.

Фото: Piter.TV