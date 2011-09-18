В Петербурге ввели ограничения скорости для курьеров до 10 км/ч

Новые правила направлены на снижение аварийности и повышение безопасности пешеходов в оживлённых районах.

С 1 июля в Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила, регулирующие работу курьерских служб. Согласно постановлению комитета по законности, правопорядку и безопасности, для сотрудников доставки установлено ограничение скорости до 10 км/ч, а также введён запрет на передвижение в определённых зонах города.

Для контроля за соблюдением требований организованы совместные рейды с участием сотрудников ГУ МВД. За первую неделю июля составлено более 35 административных протоколов за нарушения скоростного режима и несанкционированное нахождение в закрытых для курьеров районах.

Вводится ограничение максимальной скорости до 10 км/ч. Эти меры призваны снизить риск столкновений и обеспечить более безопасное передвижение пешеходов, особенно в оживленных районах. С целью контроля за соблюдением новых правил комитет совместно с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят рейдовые мероприятия Комитета по законности, правопорядку и безопасности

Принятые меры направлены на снижение количества ДТП с участием курьеров и обеспечение безопасности пешеходов, особенно в местах с высокой проходимостью. Мониторинг ситуации и пресечение нарушений будут продолжены.

Ранее мошенничество при продаже туристических путевок в Петербурге обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV