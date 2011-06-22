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Мошенничество при продаже туристических путевок в Петербурге обернулось уголовным делом

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Мать и сын заработали на жертвах не менее 2 млн рублей.

В Петербурге по факту мошенничества при продаже туристических путевок возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в СК РФ 3 июля. 

Напомним, горожане обратились с заявлением о том, что сотрудники турфирмы не выполнили обязательств по проданным им путевкам. Как утверждает следствие, мать и сын в период с 5 мая по 29 июня разместили в интернете соответствующее объявление, не имея цели оказывать услуги по организации путешествий. Потерпевшие перевели не менее 2 млн рублей. 

Фигурантов задержали, по местам их жительства проведены обыски. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан 16-летний курьер мошенников, забравший у пенсионера с Корпусной улицы 11,3 млн рублей. 

Видео: пресс-служба СК РФ 

Теги: мошенничество, туристическая фирма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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