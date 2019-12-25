Задержан 16-летний курьер мошенников, забравший у пенсионера с Корпусной улицы 11,3 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилого мужчины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям еще 28 июня обратился пенсионер в возрасте 75 лет, проживающий в доме по Корпусной улице. По словам заявителя, с 19 по 25 июня ему звонил незнакомец, представившийся сотрудником службы доставки. Он сообщил, что для потерпевшего имеется заказ, для получения нужно сказать некий код. Мужчина послушался. Потом названивали другие, якобы органы защиты от мошенников. Под предлогом обеспечения безопасности накоплений они убедили жертву отдать курьеру 11,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уже 30 июня по подозрению в совершении этого преступления на улице Воскова поймали 16-летнего курьера.

Ранее на Piter.TV: пенсионер с улицы Рихарда Зорге отдал мошенникам около 6,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV