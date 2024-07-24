Пенсионер с улицы Рихарда Зорге отдал мошенникам около 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По информации "Оперативного прикрытия", 77-летний житель Петербурга неоднократно получал телефонные звонки от незнакомых лиц, выдававших себя за сотрудников государственных учреждений. Преступники сумели убедить пожилого мужчину в срочной необходимости сохранить его сбережения. Поздно вечером того же дня пенсионер передал злоумышленнику крупную сумму денег — 6 миллионов 472 тысячи 750 рублей, непосредственно у своего жилища на улице Рихарда Зорге.

Незнакомец, получивший деньги, выглядел приблизительно на 20-25 лет, отличался худым телосложением и небольшим ростом. Ведётся изучение записей системы видеонаблюдения для установления обстоятельств происшествия.

Факт хищения средств в особо крупном размере послужил основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества с сортировкой мусора.

Фото: Piter.TV