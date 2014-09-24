Петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества с сортировкой мусора

В правоохранительных органах напомнили, что любые изменения порядка обращения с отходами официально доводятся до жителей через уведомления в подъездах, чатах владельцев квартир либо платежных документах ЖКХ.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщило о появлении новой схемы мошенничества, связанной с организацией раздельного сбора мусора.

Преступники действуют следующим образом: представляясь работниками управляющих компаний, они сообщают жителям многоквартирных домов, что по итогам общего собрания собственников принято решение начать сортировку бытовых отходов. Якобы ключи от специально оборудованной площадки уже готовы, однако для их выдачи владельцу необходимо озвучить секретный код, полученный в сообщении на телефон.

В правоохранительных органах напомнили, что любые изменения порядка обращения с отходами официально доводятся до жителей через уведомления в подъездах, чатах владельцев квартир либо платежных документах ЖКХ. Получение смс-кода никогда не запрашивается настоящими представителями коммунальных служб.

Кроме того, преступники могут звонить под предлогом замены замков на подъездных дверях и предлагать срочное получение ключа, или даже пугать наличием задолженности за услуги утилизации мусора, предлагая оплатить долг переводом на поддельный банковский счет.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники выманили у пенсионерки слитки золота и почти 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV