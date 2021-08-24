Мошенники выманили у пенсионерки слитки золота и почти 2 млн рублей

Пострадавшая является автором нескольких известных изобретений и обладательницей множества патентов.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", женщина пенсионного возраста, проживающая в Веселом поселке, стала жертвой телефонного мошенничества. С конца мая по начало июня ей неоднократно звонили лица, скрывавшие свою личность и представлявшиеся представителями различных государственных структур — администрации и правоохранительных органов.

Эти звонки убедили пожилую женщину в мнимой угрозе сохранности её сбережений. В результате, 6 июня она была вынуждена отдать незнакомке крупную сумму денег в размере 1 624 039 рублей и золотые слитки общей массой 250 граммов, оцениваемые примерно в 1 975 000 рублей. Общая сумма ущерба составила около 3 599 039 рублей.

Стоит отметить, что пострадавшая является автором нескольких известных изобретений и обладательницей множества патентов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев проверили на знания о мошенничестве в Интернете.

Фото: Piter.TV