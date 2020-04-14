Петербуржцев проверили на знания о мошенничестве в Интернете

Исследование позволило выяснить, какими способами жители города защищают себя от угроз в Сети и какие методы считают эффективными для противодействия киберпреступности.

Совместное исследование издания "Петербургский дневник" и портала "Единая карта петербуржца" позволило выяснить, какими способами жители города защищают себя от угроз в Сети и какие методы считают эффективными для противодействия киберпреступности.

Респондентам задали вопрос о знакомых видах интернет-обмана:

— Фишинг (хищение личных данных, таких как логины и пароли) назвали 61%;— Мошеннические схемы с банковскими картами указали 15%;— Трудности с определением вида мошенничества возникли у 10%;— Онлайн-шопинг с контрафактными товарами упомянули 8%;— Поддельные акции и розыгрыши составили 6%.

Далее участников попросили перечислить способы собственной осторожности при работе в интернете:

— Личное пространство держат закрытым 29%;— Используют надежные пароли 25%;— Проверяют репутацию магазинов перед приобретениями 22%;— Установлено защитное ПО у 17%;— Затруднились назвать конкретные шаги 7%.

Наконец, участникам предложили выбрать оптимальные направления действий властей и бизнеса для сокращения числа преступлений в виртуальном пространстве:

— Ужесточение законодательства и усиление наказания поддержали 34%;— Технологические улучшения систем защиты одобрили 29%;— Повышение осведомленности граждан выбрали 18%;— Увеличение ответственности провайдеров рекомендовали 13%;— Испытали сложности с выбором позиции 6%.

Ранее мы сообщили о том, что мошенница "сняла порчу" петербургской пенсионерке за 500 тыс. рублей.

Фото: Pxhere