Мошенница "сняла порчу" петербургской пенсионерке за 500 тыс. рублей

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки гадалок.

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю жительницу Всеволожска, подозреваемую в мошенничестве с использованием "магических" услуг.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, 10 апреля подозреваемая в парке на улице Веры Слуцкой в Колпино познакомилась с 77-летней пенсионеркой и убедила её, что на пожилую женщину "навели порчу". Под предлогом "очищения" от якобы магического воздействия злоумышленница выманила у потерпевшей 500 тысяч рублей.

Когда пенсионерка осознала обман, она обратилась в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемую по месту её жительства в доме 3 на улице Героев во Всеволожске. В настоящее время суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержали взламывавших "Госуслуги" мошенников.

Фото: Piter.TV