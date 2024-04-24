В Петербурге задержали взламывавших "Госуслуги" мошенников

Россиянам советуют проверять активность своих учетных записей на госпорталах и своевременно менять пароли.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области раскрыли схему мошенничества с взломом учетных записей на портале "Госуслуги". Злоумышленники приобретали в даркнете неактивные сим-карты, которые ранее принадлежали другим пользователям, и с помощью специального ПО выявляли номера, привязанные к аккаунтам на госпортале.

Используя функцию восстановления доступа через SMS, преступники получали полный контроль над учетными записями граждан. Это позволяло им заказывать товары в рассрочку от имени владельцев аккаунтов через популярные маркетплейсы, а также оформлять микрозаймы в МФО. Похищенное имущество мошенники перепродавали, а полученные средства распределяли между собой.

В МВД отметили, что данная схема является одним из распространенных способов неправомерного доступа к аккаунтам на "Госуслугах", которые фиксировались в прошлом году. В настоящее время установлены все участники преступной группы, против них возбуждены уголовные дела.

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Фото: Telegram / Ленинградский Cyber - страж