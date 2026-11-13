В Петербурге задержали двух девушек за обслуживание сим-банков мошенников

Петербурженки действовали по инструкциям кураторов, находившихся за рубежом.

Полицейские задержали двух девушек, которые обслуживали сим-банки для телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, с августа девушки 17 и 20 лет арендовали квартиры в разных районах Северной столицы и размещали в них сим‑банки — специальное оборудование, позволяющее использовать множество сим‑карт для совершения звонков. С помощью этой техники злоумышленники обзванивали россиян.

Действовали подозреваемые по инструкциям кураторов, находившихся за рубежом. Связь с ними поддерживалась через мессенджер. За техническое обслуживание оборудования каждая из участниц получала еженедельное вознаграждение — 500 долларов.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли сим‑банки, сим‑карты различных операторов, телефоны с перепиской, а также роутеры и камеры. По факту возбуждено уголовное дело. В отношении 20‑летней девушки избрана мера пресечения в виде задержания, 17‑летнюю отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают других участников преступной схемы и проверяют, с какими эпизодами телефонного мошенничества могло быть связано изъятое оборудование.

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Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области