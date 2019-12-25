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Молодой дроп обманул бизнесвумен на 1,7 млн рублей в Адмиралтейском районе
Сегодня, 12:55
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Молодой дроп обманул бизнесвумен на 1,7 млн рублей в Адмиралтейском районе

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали уроженца Камчатского края, который обманул предпринимательницу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

К правоохранителям Адмиралтейского района 21 октября обратилась 75-летняя директор туристической компании, проживающая на Казначейской улице, заявившая о том, что ей позвонили неизвестные. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств и их декларации аферисты убедили потерпевшую отдать курьеру 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

На Вознесенском проспекте по подозрению в совершении преступления поймали 23-летнего злоумышленника. Его соучастники устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге предстанут обвиняемые в мошенничестве на 85 млн рублей. Они сотрудничали с украинским колл-центром.

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: адмиралтейский район, мошенничество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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