Перед судом в Петербурге предстанут обвиняемые в мошенничестве на 85 млн рублей

Молодые люди сотрудничали с украинским колл-центром.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 23-летних местных жителей, которым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили 27 октября в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что фигуранты были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. В 2024-2025 годах молодые люди покупали и активировали корпоративные сим-карты, затем за деньги они передавали соучастникам из украинского колл-центра доступ к личным кабинетам абонентских номеров. В дальнейшем россиянам поступали звонки и сообщения с целью хищения средств под различными предлогами.

В общей сложности от преступных действий обвиняемых пострадали не менее 50 человек, а сумма ущерба составила около 58 млн рублей. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Калининского района отдал мошенникам почти 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV