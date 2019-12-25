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Перед судом в Петербурге предстанут обвиняемые в мошенничестве на 85 млн рублей
Сегодня, 11:00
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Перед судом в Петербурге предстанут обвиняемые в мошенничестве на 85 млн рублей

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Молодые люди сотрудничали с украинским колл-центром.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 23-летних местных жителей, которым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили 27 октября в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что фигуранты были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. В 2024-2025 годах молодые люди покупали и активировали корпоративные сим-карты, затем за деньги они передавали соучастникам из украинского колл-центра доступ к личным кабинетам абонентских номеров. В дальнейшем россиянам поступали звонки и сообщения с целью хищения средств под различными предлогами. 

В общей сложности от преступных действий обвиняемых пострадали не менее 50 человек, а сумма ущерба составила около 58 млн рублей. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Калининского района отдал мошенникам почти 5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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