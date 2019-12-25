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Пенсионер из Калининского района отдал мошенникам почти 5 млн рублей
Сегодня, 11:32
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Пенсионер из Калининского района отдал мошенникам почти 5 млн рублей

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция задержала предполагаемого участника мошеннической схемы, жертвой которой стал пенсионер из Калининского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 79-летний мужчина обратился к правоохранителям 20 октября. С 1 по 9 число ему звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками различных структур. Под предлогом обеспечения сохранности средств аферисты убедили потерпевшего передать курьерам около 5 млн рублей. 

В тот же день на Лужской улице по подозрению в мошенничестве поймали 24-летнего москвича. Его соучастники в настоящее время разыскиваются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить двух курьеров мошенников. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: калининский район, мошенничество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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