Пенсионер из Калининского района отдал мошенникам почти 5 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция задержала предполагаемого участника мошеннической схемы, жертвой которой стал пенсионер из Калининского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 79-летний мужчина обратился к правоохранителям 20 октября. С 1 по 9 число ему звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками различных структур. Под предлогом обеспечения сохранности средств аферисты убедили потерпевшего передать курьерам около 5 млн рублей.

В тот же день на Лужской улице по подозрению в мошенничестве поймали 24-летнего москвича. Его соучастники в настоящее время разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить двух курьеров мошенников.

Фото: пресс-служба МВД России