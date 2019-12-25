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В Петербурге будут судить двух курьеров мошенников
Сегодня, 10:52
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В Петербурге будут судить двух курьеров мошенников

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От преступных действий аферистов пострадали 93-летняя жительница Васильевского острова и 71-летняя женщина из Ленинградской области.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины и 26-летнего мужчины, которым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом сообщило надзорное ведомство 20 октября. 

В период с октября прошлого года по январь 2026-го участники организованной группы обзванивали и обманывали пенсионеров. Аферисты представлялись родственниками или сотрудниками банка и использовали различные предлоги, чтобы лишать потерпевших накоплений. 

Фигуранты забирали денежные средства у пожилых и переводили их на криптокошельки. От преступных действий пострадали 93-летняя жительница Васильевского острова и 71-летняя женщина из Ленинградской области.  

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что пособница мошенников попыталась проникнуть в квартиру в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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