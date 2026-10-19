Пособница мошенников попыталась проникнуть в квартиру в центре Петербурга

Там находилась 14-летняя девочка.

Росгвардейцы Центрального района задержали пособницу телефонных мошенников, которая попыталась проникнуть в квартиру на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 18 октября обратилась 14-летняя девочка, заявившая о том, что в жилище, где она находится одна, хочет кто-то попасть, взломав дверь. Ребенок испугался шума. На месте поймали 22-летнюю девушку с аккумуляторной болгаркой в руках.

Было установлено, что 19-летний брат подростка попал под влияние злоумышленников. Аферисты заставили его угрозами выманить родителей из квартиры. Мужчина предложил родным встретиться вне дома, а ключи от помещения отдал курьерше мошенников. Ей поручили забрать все ценное оттуда.

В 78-й отдел доставили двух молодых людей. По предварительным данным, сообщница преступников может быть причастна к аналогичным правонарушениям, совершенным в Томской области.

Ранее на Piter.TV: рецидивист, работавший на мошенников, забрал у пенсионерки почти 3 млн рублей в Московском районе.

Видео: пресс-служба Росгвардии