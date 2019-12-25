  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивист, работавший на мошенников, забрал у пенсионерки почти 3 млн рублей в Московском районе
Сегодня, 9:47
200
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист, работавший на мошенников, забрал у пенсионерки почти 3 млн рублей в Московском районе

0 0

Злоумышленника задержали на Пулковской улице 14 октября.

В Московском районе полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении 46-летнего курьера мошенников из Оренбурга. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Уже судимого злоумышленника задержали на Пулковской улице 14 октября. На следующий день к правоохранителям обратилась 81-летняя женщина, заявившая о том, что ей позвонил неизвестный и под предлогом фиктивного привлечения к ответственности убедил отдать все накопления фигуранту. 

Необходимые проверочные мероприятия продолжаются, разыскиваются соучастники преступника. 

Ранее на Piter.TV: после знакомства с петербурженкой житель Бурятии лишился 28 тыс. рублей. Потерпевший предложил женщине переехать к нему и перевел ей деньги на билет.

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, мошенничество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии