Рецидивист, работавший на мошенников, забрал у пенсионерки почти 3 млн рублей в Московском районе

Злоумышленника задержали на Пулковской улице 14 октября.

В Московском районе полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении 46-летнего курьера мошенников из Оренбурга. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Уже судимого злоумышленника задержали на Пулковской улице 14 октября. На следующий день к правоохранителям обратилась 81-летняя женщина, заявившая о том, что ей позвонил неизвестный и под предлогом фиктивного привлечения к ответственности убедил отдать все накопления фигуранту.

Необходимые проверочные мероприятия продолжаются, разыскиваются соучастники преступника.

Ранее на Piter.TV: после знакомства с петербурженкой житель Бурятии лишился 28 тыс. рублей. Потерпевший предложил женщине переехать к нему и перевел ей деньги на билет.

Фото: Piter.TV