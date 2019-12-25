После знакомства с петербурженкой житель Бурятии лишился 28 тыс. рублей

Потерпевший предложил женщине переехать к нему и перевел ей деньги на билет.

В МВД по Республике Бурятия рассказали о мошенничестве, совершенном в отношении местного жителя. Пожилой мужчина общался в интернете с петербурженкой.

Уточняется, что 69-летний пенсионер решил найти спутницу жизни на сайте знакомств, и ему попалась уроженка Северной столицы, которая воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Потерпевший предложил женщине переехать к нему и перевел ей 28 тыс. рублей на билет.

После получения денежных средств аферистка пропала. По данному факту полицейскими проводится проверка. Бурят неоднократно попадался на уловки мошенников.

Ранее на Piter.TV: в Невском районе 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: Piter.TV