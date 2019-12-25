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В Невском районе 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей
Сегодня, 12:33
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В Невском районе 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали молодого курьера мошенников, который забрал 500 тыс. рублей у пожилой женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

К правоохранителям Невского района 7 октября обратилась 91-летняя пенсионерка с улицы Чудновского, заявившая о том, что после общения с неизвестными она лишилась крупной суммы. Под предлогом оказания медицинской помощи аферист убедил ее отдать деньги незнакомцу. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

На Васильевском острове 12 октября по подозрению поймали 18-летнего доставщика. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки почти 3 млн рублей, ответит перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, невский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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