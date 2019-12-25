В Приморье 79-летняя петербурженку задержали за помощь мошенникам

Пенсионерка прилетела в Приморский край, чтобы стать курьером в мошеннической схеме.

Приморские правоохранители подозревают жительницу Петербурга в содействии мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Аферисты обманули 77‑летнего пенсионера с помощью дипфейка. Они устроили видеозвонок якобы от губернатора Приморского края, затем подключили "правоохранителя" и "представителя Росфинмониторинга".

Мошенники месяц убеждали мужчину, что от его имени перевели 60 млн рублей за границу, и в итоге уговорили обналичить 1 млн рублей и передать наличными "сотруднику". Пенсионер заподозрил неладное и обратился в полицию.

Под контролем правоохранителей мужчина передал курьеру свёрток с муляжом денег — 79-летнюю женщину тут же задержали. Выяснилось, что жительница Петербурга приехала в регион специально по заданию мошенников. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, фигурантку заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что полиция Петербурга задержала координатора мошенников в Мытищах.

Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)