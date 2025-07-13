В Петербурге 46-летний курьер мошенников забрал у женщины 4,5 млн рублей

Аферисты убедили петербурженку передать деньги курьеру.

Правоохранители задержали пособника мошенников. Подозреваемый обманул женщину еще в апреле, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, с 7 по 9 апреля злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, обманом выманили у потерпевшей 4,5 млн рублей. Женщину убедили передать деньги "курьеру", который назвал кодовое слово.

При обыске у задержанного изъяли банковские карты, мобильный телефон, планшет и сим‑карты. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас устанавливаются возможные соучастники преступления, а также следователи проверяют причастность фигуранта к другим аналогичным эпизодам.

Ранее мы сообщали, что в Невском районе задержали 18-летнего курьера мошенников, который забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области