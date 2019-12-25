Поймана курьерша мошенников: 82-летнюю петербурженку обманули на 1,5 млн рублей

На задержанную завели уголовное дело о мошенничестве.

В Петербурге задержали курьершу мошенников, обманувшую пенсионерку. Об этом сообщила пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, вечером 21 октября в отдел обратилась 82-летняя женщина, живущая на проспекте Юрия Гагарина. Пенсионерка рассказала, что в течение нескольких дней ей звонил неизвестный. Он убедил ее под предлогом "сохранения и декларирования денежных средств" передать курьеру 1,5 миллиона рублей.

Уже на следующий день, 22 октября, около 12:45, у дома 13 по улице Белы Куна сотрудники оперативной группы задержали подозреваемую — 24‑летнюю неработающую девушку. Задержание проводилось на основании статьи 91 УПК РФ.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют возможную причастность задержанной к другим аналогичным эпизодам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге будут судить курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров свыше 8 млн рублей.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области