В Петербурге будут судить курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров свыше 8 млн рублей

Они забирали накопления у жертв и переводили эти средства кураторам.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы и 27-летнего мужчины из Московской области. Им вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июле прошлого года фигуранты работали курьерами мошенников. Они забирали накопления у пенсионеров и переводили эти средства кураторам. Какую-то часть злоумышленники оставляли себе в качестве зарплаты. Так, четверо потерпевших лишились свыше 8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудник склада похитил 50 тыс. рублей зарплаты в Петербурге.

Фото: Piter.TV