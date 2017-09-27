В Петербурге будут судить курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров свыше 8 млн рублей
Сегодня, 12:53
Они забирали накопления у жертв и переводили эти средства кураторам.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы и 27-летнего мужчины из Московской области. Им вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июле прошлого года фигуранты работали курьерами мошенников. Они забирали накопления у пенсионеров и переводили эти средства кураторам. Какую-то часть злоумышленники оставляли себе в качестве зарплаты. Так, четверо потерпевших лишились свыше 8 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV 

