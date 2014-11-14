Сотрудник склада похитил 50 тыс. рублей зарплаты в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали 13 мая в надзорном ведомстве.

Фигурант работал в сетевом гипермаркете сборщиком онлайн-заказов. Он не хотел появляться на рабочем месте, в результате чего придумал схему, как похитить заработную плату. С декабря прошлого года по январь мужчина приходил на склад только в начале и конце смены, отмечаясь в электронной системе на входе и выходе с объекта. Так, злоумышленник присвоил порядка 50 тыс. рублей, фактически не работая.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

