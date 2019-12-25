Петербурженка стала жертвой мошенника, когда пыталась купить авто из-за рубежа

Женщина отправила фигуранту порядка 1,4 млн рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом рассказали 8 мая в надзорном ведомстве.

В июне 2021 года горожанка нашла человека для перевозки из-за рубежа автомобиля BMW X3. Фигурант пообещал большую скидку, быструю доставку, а также помощь с документами. Женщина отправила ему порядка 1,4 млн рублей, однако машину так и не дождалась. Обвиняемый перестал выходить на связь.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: следователи Петербурга завершили уголовное дело в отношении молодых мошенников, оформлявших кредиты на архивные номера. По такой схеме было взломано 25 личных кабинетов, сумма ущерба составила свыше 2 млн рублей.

