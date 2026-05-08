Следователи Петербурга завершили уголовное дело в отношении мошенников, оформлявших кредиты на архивные номера

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в неправомерном доступе к компьютерной информации и хищении средств. Перед судом предстанут 23-летний глава, двое его приятелей 21 года из Иркутской области и 21-летняя уроженка Ивановской области, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фигуранты купили базу телефонных номеров и, используя функцию восстановления доступа по СМС, получили контроль над банковскими аккаунтами, привязанными к этим номерам. Злоумышленники переводили имеющиеся на счете деньги на свои карты и оформляли кредиты и займы. По такой схеме с 2024 года было взломано 25 личных кабинетов, сумма ущерба составила свыше 2 млн рублей.

В ходе следствия участники группировки возместили 190 тыс. рублей материального ущерба некоторым потерпевшим. Организатор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, остальным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело по ст. 272, ст. 158 и ст. 159.6 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба МВД России